Meteoroloji Uyardı! 6 Aralık Perşembe...

Meteoroloji dairesi 6 Aralık Perşembe Günü saat 12.00 ile 14.00 saatleri arasında son yılların en yoğun ve şiddetli yağışların beklendiğini açıkladı. Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre 6 Aralık Perşembe günü özellikle 12.00-14.00 arası ve sonrasında beklenen fırtına ve şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre Perşembe günü gerçekleşecek yağış son yılların en yoğun ve şiddetli yağışlarından olması bekleniyor (60 kilogramın üzerinde yağış). 4 Aralık gecesi saat 02.00’de başlayan yağış sonrası Meteroloji Dairesi Lefkoşa merkezin 45 kilogram yağış aldığını açıklamıştı.

Perşembe günü, şehrin ve yurttaşların güvenliği için her türlü önlemi almak için çalışan LTB, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını incelerken, aynı zamanda beklenen yoğun yağışa ilişkin hükumet yetkililerine bilgi verdi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Harmancı, olası acil durumlarda koordinasyon içerisinde olunmasını görüştü. Konu ile ilgili olarak Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile de görüşen Başkan Harmancı olası acil durumlarda iletişim içerisinde olunması konusunda fikir belirtti.

Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilirler.