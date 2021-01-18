Meteoroloji Uyardı! Bu Akşama Dikkat

Meteoroloji Dairesi, bu akşam yer yer kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m²) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı

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18/01/2021

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Meteoroloji Uyardı! Bu Akşama Dikkat

 Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daireden yapılan açıklamada, bu akşam saat 20.00’de başlayıp yarın sabah saat 03.00’e kadar sürmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

18/01/2021 12:49
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TAGS: Meteoroloji, hava durumu
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