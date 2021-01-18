Meteoroloji Uyardı! Bu Akşama Dikkat
Meteoroloji Dairesi, bu akşam yer yer kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m²) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı
18/01/2021
Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daireden yapılan açıklamada, bu akşam saat 20.00’de başlayıp yarın sabah saat 03.00’e kadar sürmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.