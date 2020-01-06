Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Soğuk ve yağışlı hava Ada genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji, gökgürültülü sağanak yağmur ve fırtına, uyarısında bulundu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi

Meteorolojik Görünüm

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

06/01/2020 10:03