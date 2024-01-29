Meteoroloji uyardı: Tedbir alın

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29/01/2024

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Meteoroloji uyardı: Tedbir alın

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

29/01/2024 11:19
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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