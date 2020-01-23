Meteoroloji uyardı: Tedbir alın

Meteoroloji Dairesi, bu akşam fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

ads
23/01/2020
HK

ads
ads
Meteoroloji uyardı: Tedbir alın

Meteoroloji Dairesi, bu akşam fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren yarın saat 15.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat),  zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire,  yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

23/01/2020 14:55
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, fırtına, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.