Meteoroloji uyardı! Yağmur Geliyor

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklığın Lefkoşa, Ercan, Geçitkale ve Mağusa’da 26 derece, en düşük sıcaklık ise Alevkayası’nda 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

01/11/2019 12:04