Meteoroloji, yarın denizlerde 7 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, yarın sabahtan itibaren denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

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04/01/2025

Meteoroloji, yarın denizlerde 7 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, yarın sabahtan itibaren denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölge denizlerinden Taurus ve Crusadede kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın etkisini zamanla artırarak, "7" kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde olacağını duyurdu.

 Yarın sabah 09.00’dan itibaren etkili olacak fırtınanın, akşam 23.59’a kadar devam etmesi bekleniyor.

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