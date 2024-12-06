Meteorolojiden "denizlerde fırtınamsı rüzgar" uyarısı

Meteoroloji Dairesi, denizlerde bu gece başlayacak fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarın bu gece yarısından yarın akşam saat 21.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji raporuna göre, bölge denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden, batı Taurus'ta ise güney ve doğu yönlerden esen kuvvetli rüzgarın zamanla kuvvetlenerek ‘7’ kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesi bekleniyor.