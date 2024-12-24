Meteoroloji’den denizlerde şiddetli rüzgar uyarısı

 Meteoroloji, bu akşam başlayıp yarın akşama kadar sürecek denizlerde şiddeti rüzgar uyarısında bulundu.

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24/12/2024

Meteoroloji’den denizlerde şiddetli rüzgar uyarısı

 Meteoroloji, bu akşam başlayıp yarın akşama kadar sürecek denizlerde şiddeti rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece 21.00’den yarın gece 21.00’e kadar bölge denizlerinden Taurus ve Deltada "fırtınamsı" rüzgar bekleniyor.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Delta’da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

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