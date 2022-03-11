Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar fırtına beklendiğini duyurdu ve yetkililerle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

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11/03/2022

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Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar fırtına beklendiğini duyurdu ve yetkililerle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden bu gece yapılan açıklamada, bu gece 23.59'a kadar, karada fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

11/03/2022 08:50
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TAGS: fırtına uyarısı
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