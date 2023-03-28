Meteoroloji’den fırtına uyarısı

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28/03/2023

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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saatlerinden perşembe öğlen saatlerine kadar zaman zaman fırtına beklendiğini duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den perşembe günü saat 12.00’ye kadar zaman zaman rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak ‘fırtına’ şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.

28/03/2023 13:34
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TAGS: Meteoroloji, fırtına uyarısı
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