Meteoroloji’den fırtınamsı rüzgar uyarısı!

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13/02/2020

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Meteoroloji’den fırtınamsı rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.

Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat),  zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

13/02/2020 20:48
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar, hava durumu, haber, kıbrıs
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