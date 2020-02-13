Meteoroloji’den fırtınamsı rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.

Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

13/02/2020 20:48