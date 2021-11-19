Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

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19/11/2021

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Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Pazar gece yarısına kadar sürecek yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Yapılan açıklamada, bölgede etkili olan alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleriyle serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

19/11/2021 14:15
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