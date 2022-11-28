Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarın ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

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28/11/2022

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarın ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan duyuruda, bu gece yarısından itibaren 24 saat içinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde kuvvetli olacağı, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşebileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerden tedbirli olmaları istendi.

28/11/2022 15:47
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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