Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Buna göre Pazar güne kadar kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 23 - 26 santigrat dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 20 Kasım dönemi hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve Cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağmur görülecek. Yağışlı havanın Pazar gün bölgeyi terk etmesi, periyodun diğer günlerinde havanın genellikle açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

14/11/2019 10:38