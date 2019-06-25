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Meteoroloji'den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Sıcak hava kütlesinin etkili olması bekleniyor

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25/06/2019
HK

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Meteoroloji'den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgemizde etkili olan sıcak hava kütlesinin etkisi ile 26, 27, 28 ve 29 haziran tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin yaklaşık 5 ile 7 °c üzerinde iç kesimlerde 38 ile 41 °c ve sahillerde 32 - 35 °c arasında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

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TAGS: Sıcak Hava Dalgası
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