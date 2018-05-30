Meteoroloji'den Son Açıklama!

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki üç gün boyunca öğleden sonraları yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

6 Haziran’a kadarki sürede beklenen hava durumuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sonraki günlerin az bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 32, SAHİLLERDE 28

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.