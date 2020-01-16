Meteorolojiden Yağış Ve Fırtına Uyarısı

Bugün saat 14.00’de başlayıp yarın saat 14.00’e kadar sürecek

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16/01/2020
HK

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Meteorolojiden Yağış Ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’de başlayıp yarın saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye  21-50 kg arası olacağı belirtildi.

16/01/2020 13:26
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TAGS: hava durumu, fırtına, yağış, haber, kıbrıs
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