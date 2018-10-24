Meteorolojiden yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre KKTC bugün bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

Üç günlük tahminlere göre ise hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 -30, Perşembe ve Cuma günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor