Meteorolojik uyarı! Tedbirli olun...

Meteoroloji Dairesi, yağışların bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kuzey sahilde, Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteorolojik uyarıda, bölgede devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların kuzey sahil, Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olmasının, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

22/10/2019 10:32