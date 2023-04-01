METGİN Ünilig’de klasman tamam

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de klasman tamamlandı. Son hafta 2 kritik karşılaşma oynanan ligde YDÜ klasmanı lider tamamlarken, ikinciliği BAÜ, üçüncülüğü ise RDÜ elde etti. Play-off’un dördüncü takımı ise DAÜ oldu.

Üç takımın 7’şer galibiyet ile sonlandırdığı klasmandaki bu çekişmenin play-off’lara da aynı şekilde yansıyacağı tahmin edilirken, GAÜ ve ODTÜ bu sezona klasman maçları sonunda veda eden takımlar oldu.

Play-off eşleşmeleri de maçların tamamlanması ile belirlendi. Buna göre play-off şu şekilde oluştu:

YDÜ-DAÜ

BAÜ-RDÜ

TAKIM O G M

1-Yakın Doğu Üniversitesi 10 7 3

2-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 10 7 3

3-Rauf Denktaş Üniversitesi 10 7 3

4-Doğu Akdeniz Üniversitesi 10 5 5

5-Girne Amerikan Üniversitesi 10 3 7

6-Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10 1 9

RDÜ kazanıp bitirdi: 74-63

METGİN Ünilig’in iddialı takımlarından Rauf Denktaş Üniversitesi, 10 maçlık klasman serisini GAÜ karşısında aldığı galibiyetle tamamladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Girne ekibi maça etkili başlayarak ilk periyodu önde bitirdi. İkinci periyot dengeli gitti ve soyunma odasına GAÜ’nün 37-32 üstünlüğünde gidildi. Girne ekibi elde ettiği farkı üçüncü periyotta da korurken, son periyot RDÜ’nün geri dönüşüne sahne oldu. Lefkoşa ekibi bu periyotta 15 sayılık farka ulaştı ve rakibini 74-63 mağlup ederek, klasmanı 7 galibiyetle tamamladı.

RDÜ’de James Baker 16 sayı, Emmanuel Ilenekhian 14 sayı, Emmanuel Paye de 13 sayı 11 ribaunt ile oynarken, Ali Erdem Tiryakioğlu’nun 28 sayılık etkili performansı GAÜ için yeterli olmadı.

Bahçeşehir’den farklı galibiyet: 81-43

Son haftalarda düşüş yaşayan ancak zirveden kopmayan BAÜ, konuk ettiği DAÜ’yi farklı skorla geçerek play-off’lar öncesi toparlandı. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maçın tüm periyotlarında üstün olan BAÜ, ikinci periyotta rakibine sadece 3 sayı atma şansı vererek iyi savunma yapabildiğini de gösterdi. 81-43’lük galibiyette öne çıkan BAÜ oyuncuları 22 sayı 10 ribaunt ile Ayomikun Omah ve 16 sayı ile Ben Sylla oldular. DAÜ’nün en çok sayı üreten oyuncusu ise 15 sayı atan Marho Okorefe oldu.

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01/04/2023 20:31