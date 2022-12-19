Metgin ÜNİLİG’de ODTÜ ve RDÜ galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Metgin Ünilig’de dördüncü haftada nefes kesen iki karşılaşma oynandı.

Kayıpsız lider YDÜ kendi evinde galibiyeti bulunmayan ODTÜ’ye mağlup olurken, RDÜ, deplasmanda GAÜ’yü yenerek iddialı konumunu sürdürdü.

ODTÜ zoru başardı: 81-73

Önceki akşam YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan maçta haftaya lider başlayan YDÜ, ligde galibiyeti bulunmayan ODTÜ’yü konuk etti. Maça iyi başlayan YDÜ, ilk periyotu 18-13 üstün tamamladı. İkinci periyotla birlikte oyuna ağırlığını koyan ODTÜ, arka arkaya sayılar buldu ve ikinci periyotta tam 35 sayı üreterek soyunma odasına 48-45 üstün girdi. İkinci devrede de iyi performansını sürdüren ODTÜ karşılaşmadan 81-73 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

ODTÜ’de Onur Tekerlekoğlu 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist ile galibiyetin mimarı olurken, YDÜ’de Günay Ertopaloğlu’nun 18 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

RDÜ Girne’de galip: 70-65

Ligdeki bir diğer maçta çıkış arayan GAÜ, son şampiyon RDÜ’yü konuk etti. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın galibi 70-65’lik skorla deplasman ekibi RDÜ oldu.

İlk 3 periyotta rakibine oyun ve skor anlamında üstünlük kuran Lefkoşa ekibi, son çeyreğe 58-39 üstün girdi. GAÜ son bölümde çok üstün bir oyun oynasa da bu çaba farkı eritmeye yetmedi ve maçın galibi RDÜ oldu.

Lefkoşa ekibinde James Baker 36 sayı üreterek galibiyeti getiren isimlerin başında yer alırken, GAÜ’de Emir Can Mercan 16 sayı 9 ribaunt ile maçı tamamladı.

TAKIM O G M P

1-Yakın Doğu Üniversitesi 4 3 1 7

2-Rauf Denktaş Üniversitesi 4 3 1 7

3-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3 2 1 5

4-Girne Amerikan Üniversitesi 4 1 3 5

5-Ortadoğu Teknik Üniversitesi 4 1 3 5

6-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 1 2 4

Bu habere tepkiniz:



19/12/2022 19:00