Metgin’den hayvanlar için mama bağış kampanyası

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03/04/2023

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Metgin’den hayvanlar için mama bağış kampanyası

Her yıl onlarca hayvan aynı sonla karşılaşıyor.

Bazıları Sevgililer Günü'nde hediye, bazıları ise çocuklara karne hediyesi olarak veriliyor.

Satın alınan ancak sonra duyarsızca sokaklara terk edilen her hayvan çaresizliğe mahkûm ediliyor ve bu çaresiz hayvanlar hepimizin yardımına muhtaç kalıyor.

Metgin Ltd, 17 Nisan'a kadar katılımcı marketlerden alacağınız her ROKUS Kedi ve Köpek maması için 3 TL değerinde ROKUS  Kedi ve Köpek mamasını, Hayvan Hakları Derneği ve Altın Patiler derneğine bağışlıyor.

03/04/2023 12:17
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TAGS: Metgin, amam bağışı, hayvan, sokak hayvanları
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