Metin Akpınar: Maganda tipi hoş değil

Filmin gençlerle olması her şeyden önemli. Onlar var diye bu filmde rol aldım” diyen Metin Akpınar, Şahan Gökbakar ve Ata Demirer sorulunca şunları söyledi: “Ata'yı eskinden beri tanıyorum, tarzını da severim. Şahan bir TV programı yapıyordu, değişik tipler oynayarak. Orada bence daha iyiydi. Mizah dergileri çizerlerinin maganda tipi ile götürdüğü iş çok hoş değil bence” dedi.