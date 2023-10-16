Metin Akpınar’ın biyolojik kızı: Teşekkür bile etmedi

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu katıldığı bir televizyon programında biyolojik annesinin korktuğundan bazı gerçekleri anlatamadığını söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuk olan Nebioğlu, Metin Akpınar’dan maddi ya da manevi bir destek görmediğini belirterek, ‘beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi’ ifadesini kullandı.

Nebioğlu şunları söyledi:

“Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana ‘karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu.

Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleye biliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım.

Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.

Yaptığı açıklamada ‘bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı.

ÖZÜR DİLEMEDİĞİ İÇİN DAVA AÇTIM

Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, ‘bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor.

Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım.

Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı.

Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı.

‘Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi.”

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar evlilik dışı doğan ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu’nu kabul ettiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Duygu Nebioğlu babasının açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunmuş, Nebioğlu “Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur” ifadelerini kullanmıştı.