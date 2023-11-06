Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının resmini paylaşarak "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

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06/11/2023

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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Akpınar'ın "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Nebioğlu 2019 yılının ocak ayında yaptığı bir paylaşımı hesabında tekrar paylaştı.Babası Metin Akpınar'ı çizen Nebioğlu, "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

 

06/11/2023 15:30
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TAGS: Metin Akpınar, kızı, Duygu Nebioğlu,
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