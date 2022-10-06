Metin Feyzioğlu Büyükelçi oldu: Lefkoşa büyükelçiliğine atandı

Türkiye'de yeni büyükelçiler için tebligat yapıldı. Türkiye Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

Yeni Büyükelçiler Kararnamesi için tebligatlar yapıldı. Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Torunlar oldu. Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun oldu. Feyzioğlu TC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

DİĞER ATAMALAR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri'nden Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi'ne getirildi.

Lahey Büyükelçisi olarak Selçuk Ünal, Lizbon Büyükelçisi olarak ise Murat Karagöz atandı.

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu.

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06/10/2022 14:51