Metin Harper’den İngiliz Eğitim Bakanı’na mektup

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Brexit sonrası Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumu ve Covid-19 sürecinde öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları hakkında İngiltere Eğitim Bakanı Gavın Williamson’a mektup gönderdi.

Londra Gazete’ye konuşan KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, yazdığı mektupta, İngiltere’nin Kıbrıs’ın garantör ülkesi ve Kıbrıs’ın bir Commonwealth üyesi olduğunu hatırlatarak, Kıbrıslı öğrencilerin ‘Student Finance’ kapsamındaki kredilendirmenin devam etmesini istedi. 2021’de özellikle Kıbrıslı Türk öğrencilerin daha fazla etkileneceği, her gün değer kaybeden Türk lirasıyla öğrencilerin okul ücretlerini karşılamaları mümkün olmayacağını belirtti.

‘GENÇLERİMİZE BU KAPIYI KAPATMAYIN’

Harper, Birleşik Krallık ve Kıbrıs arasındaki güçlü bağlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

‘‘İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmış olmasından dolayı Ağustos 2021 tarihinden itibaren Kıbrıslı Türk öğrenciler de maalesef yerel öğrenci statüsü ve kazanımlarını kaybetmiş olacaklardır. Kıbrıs Türk toplumu çocuklarının eğitimine belki de dünyada en üst düzeylerde önem veren bir yapıya sahiptir. Bunun yanında Kıbrıs Türk toplumunun Birleşik Krallık’ta 1878’den itibaren var olan güzel ilişkilerine bağlı ekonomik sosyal politik ve kurumsal güzel izlerin yansımaları halen sürmektedir. Sizlerden ricamız hem Kıbrıs’a hem de dünyaya kaliteli insan üretme, yetiştirme adına eğitim sisteminizi arzulayan gençlerimize bu kapıyı kapatmamanızdır. Tüm dünyaya küçük olan toplumumuzdan her alanda başarılı insanlar yayılmıştır. Burada sizlerin ve eğitim yapınızın katkısı da büyüktür.’’

ÖĞRENCİLERE YARDIM YAPILMALI

Harper, öğrencilerin çevrimiçi eğitimden dolayı kalmadıkları ancak ödedikleri yurt ücretleri ve ev kiraları ile ilgili olarak ekonomik haksızlığın yaşandığına dikkat çekildiğini vurguladı.

‘‘Covid-19 dönemi çevrimiçi eğitimle ülkelerine geri dönmek zorunda olan gençlerimizin gerek yurt ücretlerinde gerekse kiralamış oldukları evlerinde kalmamalarına rağmen inanılmaz paralar ödenmektedir. Bu dönemde dünyadaki ekonomik problem yanında paramız Türk lirasının da pound karşısında değer kaybı yaşaması, insanlarımıza iki kat külfet olmuştur. Sizlerden bir diğer ricamız oturmadıkları süre ile ilgili yaşanan mağduriyetimizin iyileştirme yapılarak öğrencilerimize belli bir yardım ve indirimin yapılmasıdır.’’

‘ONLİNE EĞİTİME GEÇİLMESİ NEDENİYLE İNDİRİM İMKANI OLABİLİR’

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, online eğitime geçilmesi, öğrencilerin kütüphane ve sosyal-kültürel imkanları kullanmamalarından dolayı bu yılki okul ücretinde bir farklılık olup olmayacağına da değindi. Metin Harper, online eğitimden dolayı kullanılmayan faaliyetlerden nedeniyle indirim yapılması talebinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Harper öğrencilerin, “https://petition.parliament.uk/archived/petitions/182953“ linkinden £9250 civarında olan paranın £3000 düşürülmesi şeklindeki kampanyaya katılarak bu konuda seslerinin duyurulmasına katkı koyabileceğini ifade etti.

Metin Harper, İngiltere Eğitim Bakanlığı’na kendilerinin de bir mektup yazarak, öğrencilerin online eğitimden dolayı kalmadıkları ancak ödedikleri yurt ücretleri ve ev kiraları ile ilgili olarak ekonomik haksızlığın yaşandığına dikkat çekildiğini vurguladı.

YENİ ÖĞRENCİLER DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DAHA FAZLA YÖNELEBİLİR

Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere Milli Eğitim Bakanı’na iletilmek üzere de bir mektup yazdıklarını ve Brexit sonrası yeni öğrencilerin eğitim kredilerinden faydalanamayacak olmaları nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyete dikkat çektiklerini belirtti.

Brexit’in hayat geçmesinin ardından İngiltere’deki üniversitelerin de kendi başlarının çaresine bakacak şekilde burslar veya okul ücretlerinde indirimler yapmaya başladığına değinen Harper, “Yeni öğrencilerimizin gitmek istedikleri üniversitelerin web sitelerine bakarak okulların ücretleri hakkında güncel bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Harper, yeni dönemde Hollanda, İrlanda, Malta, İtalya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine bir yönlenme olacağını düşündüklerini, İngiltere’deki bazı üniversitelerinse diğer AB ülkelerinde yeni kampüsler açtıklarını da ifade etti.

YERLEŞİM İZNİ VE VİZE

Öğrencileri defalarca yerleşim izni hakkında formlarını doldurarak onaylarını almaları konusunda uyardıklarını ifade eden Harper, başvurulara çok yüksek oranda onayların geldiğinin görüldüğünü belirtti. Harper, “Ülkemizden çıkarken havayolları şirketleri bu onayları görüyor. İngiltere’ye girişte ise muhaceret işleminde kaydı olan sıkıntı yaşamıyor, eskisi gibi giriş yapıyor” şeklinde konuştu.

Harper, İngiltere’ye turist olarak (3 ay) gitmek için herhangi bir sıkıntı bulunmadığına ve AB pasaportu için vize ihtiyacına gereksinim olmadığına da dikkat çekti. Harper, çalışmak için gitmek isteyen Avrupa Birliği vatandaşlarına ise vize şartı bulunduğunu kaydetti.

(LONDRA GAZETESİ-Nafiıya Horozoğlu)

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11/01/2021 16:11