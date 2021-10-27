Metin Turunç İstanbul’da ringe çıkıyor

Peş peşe aldığı seri galibiyetlerle kemere bir adım daha yaklaşan demir yumruk lakaplı Metin Turunç’un şimdiki durağı İstanbul.

Avrupa Şampiyonluğu adına 27 Kasım’da ringe çıkacak olan Turunç, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İdman sayısını antrenörü Dindar Gölçek ile artıran Metin Turunç, kemer müsabakasına 2 maç kala İstanbul’dan yine zaferle dönmek istiyor.

Sabahı koşu ve yüzme, akşamı ise salonda geçiren Milli Boksör Metin Turunç, 27 Kasım’da yapacağı müsabaka adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu habere tepkiniz:



27/10/2021 16:10