Metin Uca entübe edildi

Yoğun bakımda tedavisi süren Metin Uca'nın dün sabah geçirdiği operasyon sonrası tedbir amaçlı entübe edildiği açıklandı.

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16/11/2023

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Metin Uca entübe edildi


Trafik kazası geçirdikten sonra şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın entübe edildiği açıklandı.

Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz."

16/11/2023 13:35
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TAGS: metin uca, entübe, sağlık,
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