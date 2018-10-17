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Metin Uca’dan hayranlarına sevindiren haber

Ekranların sevilen ismi Metin Uca, geçtiğimiz gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Uca, sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

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17/10/2018

Metin Uca’dan hayranlarına sevindiren haber

Daha önceleri sunduğu ‘Pasaparola’ yarışması ile dikkati çeken Metin Uca, yeni bir yarışma programı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez içeriğin çok farklı olduğunu belirten Metin Uca, “Televizyon yerine bu kez, YouTube üzerinden yarışmamızı yapacağız. ’10 Soru Bükücü’ adlı yarışmada her hafta ünlü bir konuğu ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Metin Uca, haber, kıbrıs
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