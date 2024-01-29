Metrekare başına 50-75 kg yağış bekleniyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın saat 12.00'dan çarşamba günü 18.00'e kadar ülke genelinde “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Ülke genelinde etkili bir sağanak olacağı günlerdir sosyal medya üzerinden tartışılıyor. Bazı uzmanlar birçok bölgede sel baskınları yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada panik havası yaratılmaya çalışıldığını buna gerek olmadığını söyledi.

Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay ise herkesin tedbirli olması gerektiğini, kuzey sahillerinin etkili iç kesimlerin ise hatırı sayılır bir yağışa maruz kalacağını ifade etti.

Güneş: Panik havası yaratıyor…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, sabah saatlerinde tahmin merkezi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yarın 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar etkili yağış ve fırtına uyarısı yaptıklarını söyledi.

Özellikle kuzey kesimlerde kuvvetli yağışlar yaşanacağının altını çizen Güneş, “Güzelyurt, Kalkanlı ve Karpaz bölgesinde çok kuvvetli yağış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alt yapı eksiklikleri nedeniyle taşkınlar yaşanabileceğini kaydeden Güneş, “4 yıl önce yaşadığımız sel felaketinde metre kare başında 200 kilogram yağış kaydedildi. Şimdi en çok 75 kilogram yağış bekliyoruz. Eğer iki yağış kıyaslanırsa aynı etkiyi beklemiyoruz. Sosyal medyada dönen yazılar vatandaşı tedirgin ediyor panik havası yaratıyor. Böyle bir şeye gerek yok herkes kendi tedbirini alsın.” dedi.

Oktay: Kuzey sahilleri etkili bir yağışa maruz kalacak

Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay, yapılan tahminler doğrultusunda belirli bölgelerde metrekareye 50-60 kilogram yağış beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.

Kuvvetli bir yağışın ülke genelinde etkili olacağını kaydeden Oktay, “Kuzey sahilleri etkili bir yağışa maruz kalacak. İç kesimlerde de hatırı sayılır yağışlar olacak. Coğrafi faktör çok önemli. Eğer çukur yerde yerleşim yeri varsa yağmurlar etkilenebilir.

Halkımız temkinli olmalı. Kimse panik yapmasın ama kendi tedbirini de alsın.” Dedi.

Vatandaşların tedbirli olmasını istendi…

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.