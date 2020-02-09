Metrekare üzerinden vergi almak adaletsizdir

Başlıkta okuduğunuz “Gönyeli’de 84 bin Sterlin’e arsa satacaksın ama 250 TL bile emlak vergisi ödemek istemeyeceksin” sözleri bana ait değil. Bu sözleri Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs için yaptığımız röportajda söyledi. Birkaç gündür Maliye Bakanının sözleri üzerinden gidiyoruz ama “Devletten 24 maaş çeken personel” de önemliydi, “vergi vermek istemeyen varlıklı kişiler” meselesi de önemlidir.

Hükümetlerde genellikle gerçekleri en iyi gören bakanlar Maliye Bakanlarıdır, çünkü onlar para bulmak ve ödeme yapmak zorundadır. Bu nedenle ülke gerçeklerini, daha doğrusu normal olmayan durumları daha iyi görür ve zaman zaman özeleştiriye varan açıklamalar yaparlar. Ha, bu açıklamalarla içinde bulundukları kabinenin diğer üyelerini harekete geçirebilen, düzgün olmayan birçok durumu düzeltebilen Maliye Bakanı var mı? Hayır yok ama şartlar geçmişe göre daha da zorlaşıyor ve bazı gerçeklerin gündeme gelmesi önemlidir…

Olgun Amcaoğlu’nun dikkate getirdiği “bir türlü hayata geçirilemeyen vardiya sorunu”, “varlıklı kişilerin vergi vermek istememesi” ve “Mal Tazmin Komisyonu’nu kurtarmamız gerektiği” yönündeki uyarıları önemlidir, gündemde tutulmalıdır. Evet farkındayım yürütme organının bir üyesinin bunları söylemesi tepkiye neden oluyor, haberin altına “E konuşma öyleyse yap” diye mesaj yazan birçok kişi var. Bir yerde “konuşacağına yap” diyenler de haklı ama bir bakanın çekinmeden bunları söylemesi de önemlidir. Bazen yöneticiler yürüyebilmek, bazı şeyleri yapabilmek için kamuoyu yaratmak ister, olaya bu açıdan da bakmak lazım.

Şimdi konumuza dönecek olursak; yani bu ülkede varlıklı insanların vergi vermek istememe meselesine… Bu da çok eski bir sorundur. Eski ve hiç çözülemeyen, çözülemeyecekmiş gibi görünen bir sorun… Sendikacıların klasik bir sözü vardır, “Bordro mahkumu çalışanlardan otomatik vergiyi kesiyorsunuz ama esas ödemesi gerekenler vergi vermiyor” diye. Klişe ama doğru bir sözdür, maalesef öyledir.

Hepsi değil ama birçok varlıklı kişi, vergi vermemek için bin bir türlü numara yapmaktadır. Vergi listeleri basında yayınlandığında, bu ülkede herkes herkesi tanıdığı için, kimin nasıl kazandığını gözleyebildiği, nasıl bir konutta yaşadığını ve nasıl araçlar kullandığını, nerelerde eğlendiğini gördüğü için bu kişilerin gazete sayfasında gördüğü vergi verme oranına gözü takılır ve çıldırırlar.

Bu durum vatandaşların adalet duygusunu köreltir… Varlık içindeki insanların vergi vermediğini gören vatandaş, kendisi de bir şekilde devletten çalmak ister. Bazı varlıklı kişilerin vergi kaçırma sevdası nedeniyle, vatandaşlar tüm varlıklı kişilere aynı gözle bakmaya, genelleme yapmaya başlar, halkta “zengin ırkçılığı” başlar… Memlekette olan budur…

Maliye Bakanı Amcaoğlu, isim vermeden bir örnek sunuyor bize ve “Gönyeli’de 84 bin Sterlin’e arsa satacaksın ama 250 TL bile emlak vergisi ödemek istemeyeceksin. Nasıl olacak ki bu?” diyor. Verginin miktarının az oluşu bir sorun, onu ödemek istemeyenlerin varlığı başka bir sorun…

Amcaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Gönyeli’de 85 bin Sterlinlik arsanın vergisi 250 TL. Gönyeli’de 85 bin sterline arsa satan veya alan ve içerisine 100 bin sterlinlik ev yapacak kişinin devlete vereceği en büyük para ise 600 TL’ymiş… Yani 200 metre karelik bir villanın sahibinin devlete ödeyeceği vergi 600 TL’dir. Amcaoğlu, “Peki, nasıl kendi ayaklarımız üzerinde duracağız?” diyor.

Evet ortada 185 bin sterlin var… 185 bin Sterlin’in bugünkü Türk Lirası karşılığı yaklaşık “1 milyon 500 bin”dir. Ya da başka bir deyişle 1.5 milyon TL. Bir kişi 1.5 milyon TL verip arsa alıyor ve üzerine villa yapabiliyorsa 600 TL’yi de verebilmelidir. Kaldı ki etrafınıza bir bakın, öyle 200 metrekarenin üzerinde çok konut var… Emin olun ki dünyada 1.5 milyonluk bir konuta bu kadar az vergi veren bir ülke bulmak zordur.

Bir de Güney Kıbrıs’a bakalım isterseniz. Güney Kıbrıs’ta 120 metre kare bir ev 100 bin Euro’ya satılıyorsa, orada ödenen yıllık vergi 880 Euro’dur. Yani bugünkü kurdan hesapladığımızda 5 bin 764 Türk Lirası… Yani yaklaşık 6 bin TL… Avrupa ülkelerini ve Güney Kıbrıs’ı birçok konuda örnek gösteriyoruz da pek işimize gelmediği için bu gibi durumlara oralara pek değinmiyoruz.

Güney Kıbrıs’ta ve dünyanın birçok ülkesinde emlak vergisi malın bedeli üzerinden alınıyor. Doğrusu da budur. Metrekare üzerinden vergi almak adaletsizdir. Eski ve değeri düşük, içinde yaşayanların orta halli hatta, fakir insanların yaşadığı bir konut ile son derece lüks ve içinde varlıklı insanların yaşadığı konutun vergisinin sırf metrekareleri aynıdır diye aynı parayı vermesi adaletli değildir. Hükümet, emlak vergisini bedel üzerinden almak için uğraş veriyormuş. Umarız yapmayı başarırlar.

(Ha şunu da söylemeden geçmeyim; bazı siyasi parti temsilcileri seçim dönemlerinde gidip de para aldıkları varlıklı kişilerden nasıl vergi isteyecekler, onu da iyi düşünsünler ve partilere katkı kalemlerine iyi bakıp, başka çözümler bulsunlar.)

Yalnızca emlakte değil, bu ülkede her türlü vergide vatandaşlar adaletli bir sistem olmadığının farkındadır. Yalnızca vergi adaleti de değil, aslında birçok konuda devletin sağladığı olanaklara erişmede de bir adalet olmadığı duygusu vardır vatandaşlarda.

“Vatandaş olarak eşit değiliz, yukarıdakiler ve aşağıdakiler var” diye düşünürse bir birey, adalet duygusunu yitirirse, orada sevgi, saygı da yitirilir, kişiler yasa ve kurallara uymama eğitimi gösterir. Hükümet, devlete gelir toplarken ve her türlü hizmeti verirken bu dengeye dikkat etmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok almayı becerebilmelidir. Sakın yanlış anlamayın, biz hükümete “vergileri yükseltip vatandaşı ezin” demiyoruz, “adaletli bir sistem yaratın” diyoruz…

09/02/2020 15:07