Metrobüste ‘astronot’ şaşkınlığı

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.

İHA