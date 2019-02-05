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Metrobüste ‘astronot’ şaşkınlığı

İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.

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05/02/2019

Metrobüste ‘astronot’ şaşkınlığı

İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.

Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.

İHA

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TAGS: astronot
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