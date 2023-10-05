Metropol yolunda bir araç alev aldı

Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Metropol yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, aniden alev aldı. Çevre sakinleri ve diğer sürücüler tarafından hızla fark edilen yangın, hemen itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında şans eseri yaralanan veya zarar gören herhangi bir kişi olmadı.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken araç sahibi ise yangın sonrası büyük bir şok yaşadı.

Trafik akışında kısa süreli bir aksamaya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde ciddi bir felakete dönüşmeden önlendi.