Mevcut bir aşının tek dozu maymun çiçeği enfeksiyonunu önleyebilir

Temmuz 2022'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan edilen maymun çiçeği virüsünün yayılması yavaşlayabilir.

DSÖ, o dönemde ikinci veya üçüncü nesil çiçek aşılarının hedefli kullanımını önermişti, ancak bu yaklaşıma dair klinik veya gerçek veriler sınırlıydı.

Çiçek hastalığı, maymun çiçeği ile ilişkili bir viral hastalık olup, aşı ile önlenebiliyor.

Kanada’da yapılan bir gözlemsel çalışmada, tek doz MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) aşısının maymun çiçeğini önlemede yüzde 58 oranında etkili olduğu tespit edildi.

Ontario Halk Sağlığı ve Toronto Üniversitesi'nden Dr. Christine Navarro’nun liderliğindeki ekip, çalışmanın gözlemsel veriler üzerinden yapıldığını, ancak bu verilerin acil durumlarda önemli çözümler sunabileceğini belirtti.

Araştırmada, aşı olan 3 bin 204 erkek, aşı olmamış diğer 3 bin 204 erkekle karşılaştırıldı.

Çalışma sürecinde, aşı olan grupta 21 maymun çiçeği vakası görülürken, aşısız grupta 50 vaka tespit edildi.

Aşılamadan sonraki ilk 14 gün içinde enfeksiyon oranında bir düşüş görülmedi, bu durum bağışıklık yanıtının gelişmesi için zaman gerektiği şeklinde yorumlandı.

Kanada’da iki doz halinde uygulanan bu aşının daha fazla yaygınlaştırılması ve risk altındaki topluluklara erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Araştırma, "British Medical Journal"da yayımlandı.