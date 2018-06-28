Dünya Sağlık Örgütü’nün eski İcra Direktörü, Dumansız Dünya Vakfı’nın Başkanı Derek Yach, mevcut durum değişmezse bu yüzyıl 1 milyar insanın sigara nedeniyle öleceğini belirterek, “Bu kabul edilemez. Sigara kullanıcılarının tütünü bırakması için daha iyi sigarayı bıraktırma araçlarına ve daha az zararlı ürünlerin daha erişilebilir olmasına ihtiyaç var” dedi.

Financial Express’te bir yazısı yayımlanan Dr. Derek Yach, “Sigara içenlerin bırakması için ne gerekiyor?” başlıklı yazısında, sigara kullanımını “küresel salgın” olarak nitelendirdi.

“Bu küresel salgını sona erdirme hedefimizde hâlâ birçok zorlukla karşılaşıyoruz” diyen Yach, şunları söyledi: “Birçok kişi sigara kullanımındaki yaygınlığın azaldığını düşünse de sigara kullanıcıların sayısı (yaklaşık 1 milyar) 10 yıl öncekinin aynısı; bunun temel sebebi bir yandan nüfusun artmış olmasıyla birlikte dünyanın belli bölgelerinde sigara tüketimin yükselmiş olması. Mevcut durum değişmezse bu yüzyıl 1 milyar insan sigara nedeniyle ölecek. Bu kabul edilemez. Daha fazlasını nasıl yapabiliriz ve neleri farklı yapabiliriz?

Zarar azaltma fayda sağlayabilir

Şu ana kadar sigara kullanımını durdurmak için yaptıklarımız, düzenlemeler, vergilendirme ve korkutma taktikleri, değerli sonuçlar üretti. Bunlar gerekli ancak yeterli değil. Sigarayı azaltma problemine, sigara içen kişinin bakış açısından yaklaşmamız gerekiyor. Çok daha etkili bırakma seçeneklerine ihtiyaçları var. Milyonlarca yetişkin sigara kullanıcısı, zararı azaltma stratejilerinden fayda sağlayabilir. Sigarasız bir günü başarmak istiyorsak, mevcut çabalarımızı yeni ve yenilikçi yaklaşımlar ve araştırmalarla desteklemeliyiz. Dünyada sigara içme oranlarındaki azalmayı etkin bir şekilde hızlandırmak için çabalarımızı daha iyi bırakma araçlarına, zararı azaltılan ürünlere ve daha iyi ürün mevzuatlarına odaklamalıyız.”

Dr. Farsalinos: Isıtılan tütün ürünleri fırsat olabilir

Kardiyolog Dr. Konstantinos E. Farsalinos da bilimsel çalışmalarını paylaştığı blogu “ecigarette-research.org” sitesinde kaleme aldığı yazısında, sigara içmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi. Dr. Farsalinos, “Sigara öldürücüdür ve sigara tüketicileri sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak her türlü desteği hak etmektedir” başlıklı yazısında, tütün endüstrisinin gündemindeki zarar azaltma kavramına ve zararı azaltılmış ürünlere değindi. Dr. Farsalinos, “son birkaç yıldır tütün zararını azaltan ürünlerin geliştirilmesi ve bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte, sigarayla mücadele konusunda önemli bir devrime şahit olunduğunu” dile getirerek, şöyle dedi:

Bize düşen açık fikirli olmak ve araştırma yapmak

“Zararın azaltılmasına yönelik yeni ürünler olan ısıtılan tütün ürünleri geliştirilmiş olup; bu ürünler giderek daha yaygın hale gelecektir. Bu durum sigara tüketicilerinin sigarayı bırakması için ek bir fırsat sunabilir. Bu ürünlere ilişkin kanıtlar halen son derece sınırlı ve büyük oranda da üreticiler tarafından açıklanmış kanıtlardan ibaretken, bizlere düşen açık fikirli olmak, bağımsız veri üretmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmak ve sigara tüketicilerini mevcut seçenekler ve tüm seçenekler arasındaki risk farkları ile sigara kullanımına devam etmeye kıyasla risk farkları hakkında uygun şekilde bilgilendirmektir. Sigara tüketicilerine tüm seçenekleri konusunda dengeli ve güvenilir bilgiler sağlanmalı ve sigarayı bırakmanın mümkün olan en iyi yöntemleri (sigarayı kendi kendilerine veya onaylı ilaçlarla bırakma) konusunda rehberlik sunulmalıdır. Ancak sigara kullanıcıları zararın azaltılmasına yönelik ürünleri kullanmamaya teşvik edilmemelidir.”