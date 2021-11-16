Mevcut sorunlarını çözemeyen ülkemizi bir de Covid-19 vaka artışı ve döviz vurursa ne olur?

Ülkedeki sorunları, sıkıntıları anlatırken gazetecilerin, meslek örgütü temsilcilerinin, sendikacıların kullandığı bazı ifadeler var…

Bazıları zanneder ki bu sözler öylesine söyleniyor.

Evet sık kullanıldığı için klişe muamelesi görüyor bazı sözler.

Hal böyle olunca, bu sorunları, bu sıkıntıları çözmeleri gerekenler o sorumluluğu kendinde hissetmiyor.

Hep birileri bir şey söylüyor, şikâyet edip duruyor zaten değil mi?

Nasıl olsa söylenip dururlar ama sonra unuturlar diye düşünüyorlar…

Her taraf yansa, taş üstünde taş kalmasa bile önemli değil bu ülkeyi yönetmekle yükümlü olanlar için…

Halbuki sorunlar, sıkıntılarla ilgili söylenenler gerçektir, hatta azdır bile…

Bu ülkenin gittikçe yaşanmaz hale geldiği bir gerçektir…

Tam bir ekonomik çöküntü var ama hiçbir şey yapılmıyor, bunun için hiçbir çaba gösterilmiyor.

Halkın alım gücü her geçen gün düşüyor, hayat sürekli pahalı oluyor, aylardır bu konuda “tedbir alın” çağrısı yapılıyor ama nafile…

Tedbir almak bir yana devlet eliyle zamlar da yapıldı arka arkaya.

Türk Lirası’nın değer kaybı durmak bilmiyor, döviz yine rekora koşuyor; Sterlin 14 TL’ye, Euro 12 TL’ye yaklaştı, döviz borcu olanlar çıldırmak üzere.

Dövizdeki yükseliş zaten her şeyin fiyatını artırıyor…

Akaryakıt, tüp gaz, ekmek zamlanır da süt ve süt ürünleri zamlanmaz mı?

Birkaç gündür KOOP-SÜT bulamıyorduk marketlerde, nihayet bugün KOOP-SÜT’ün ve Kooperatif’in diğer süt ürünlerinin zamlandığı haberi geldi.

Her şey ateş pahası… Türk Lirası kazanıyor, döviz endeksli alışveriş yapıyoruz, kaybımız çok büyük…

Ülkede sorun yalnızca bunlar değil tabii, durup yine mi sayayım sorunları?

Öte yandan sürekli sorunumuz Covid-19, yine korkutucu olmaya başladı, vakalar ciddi artış gösteriyor, iki gün üst üste rekor rakamlara ulaştık. Endişe etmemek elde değil.

Diyeceksiniz ki; “Güney Kıbrıs’ta ve tüm dünyada vakalar artıyor, yalnızca bizde artıyor değil…”

Evet öyle, tüm dünyada vakalarda artış var ama her ülke bizim kadar kırılgan değil ki…

Biz zaten sorunlarını çözemeyen bir ülkeyiz, Covid-19 bizi daha bir çaresiz kılıyor.

Sağlık alanında zaten birçok sorun ve yetersizlikler var, bunun üstüne Covid-19 belası da eklenince tam perişan oluyoruz…

Hazır mıyız vakaların bu artışına, tedbirler alacak mıyız, aşı işi ne durumda?

Yeni dalga Covid-19’a karşı birçok ülke tedbirler almaya başladı, bizim planlarımız var mı? Pek öyle bir görüntü yok.

Bu arada, ani ölümler ve ölümlü trafik çarpışmaları durmak bilmiyor…

Bu konularda da bir çaresizlik var…

Sahi devletimizin bütçe açığı 1 milyar 460 milyon TL’ymiş…

Türkiye’den para akışı yok, devletin iç borçlanma limiti doldu…

Hükümet en büyük enerjiyi kamu maaşlarına vermiş, erken genel seçim öncesi ödemesi gereken “iki maaş ve bir 13’üncü maaşı nasıl toparlarım?” telaşındaymış…

Keşke ülke yöneticilerimiz söyleyebilselerdi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Bizim cumhurbaşkanı külliyesi ve meclis binasından daha önemli ve öncelikli sorunlarımız var” diye. Şimdi bu binaların tanıtım videosu dolaşıyor ortada, “Keçi can derdinde kasap et misali” maalesef…

Durumumuza; “frenleri patlamış duvara çarpmaya doğru giden kamyon” mu desem yoksa “okyanusta kaybolmuş gemicik mi?” bilemiyorum ama gerçekten bu ülkede yaşamak çok zorlaştı…

Ülkede durum hiç iyi değil ve kim, nasıl bu sorunları çözecek o da belli değil…

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16/11/2021 23:22