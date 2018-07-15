Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ve üniversite Genel Sekreteri Şükrü Cankaya'yı kabul etti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Arslanbaş ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Genel Sekreteri Şükrü Cankaya'dan oluşan Kıbrıs İlim Üniversitesi heyeti, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette heyet tarafından Girne Belediye Başkanı’na üniversite hakkında bilgi verildi.

Mevcut ve Gelecek Projeler İçin İşbirliği Görüşüldü

Kıbrıs İlim Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ziyarette Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Arslanbaş ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Genel Sekreteri Şükrü Cankaya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin bugünkü yapısı ve gelecek vizyonu çerçevesinde planlanan gelişim stratejisi hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye, Kıbrıs İlim Üniversitesi kampüsünün alt yapısı, donanımı ve Girne çevresinde yürütmeye başladığı araştırmalar hakkında bilgi aktarıldı. Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak üniversitenin dinamik ve araştırma konusundaki ilerici duruşu, çevreye, topluma ve insanlığa değer katmak için planlanan bilimsel çalışmaların anlatıldığı görüşmede Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından yürütülmesi planlanan projelerle ilgili işbirliği imkanları aktarıldı.

Nidai Güngördü: Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Gelişiminden Mutluluk Duyuyorum

Kıbrıs İlim Üniversitesi heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin kısa zaman içindeki gelişiminin dikkat çekici olduğunu belirtti. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Girne şehrine sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Nidai Güngördü, Girne'de eğitim gören öğrencileri misafir gibi gördüklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini belirtti. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin gelişiminden, yatırımlarından ve tasarlanan projelerinden mutluluk duyduğunu dile getiren Nidai Güngördü, üniversitenin şehrin dokusuna uygun ve son derece donanımlı kampüsünün şehre önemli bir katkı koyduğunu dile getirdi.