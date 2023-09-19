Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, Eğitim Burslarıyla Öğrencilere Destek Oluyor

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, eğitim burslarıyla öğrencilerin hedeflerine destek olmayı amaçlıyor. Vakıf, annesi merhume Özcan Otur ve babası merhum Baki Otur adına 50.000 TL katkıda bulunarak, 175.000 TL değerindeki ihtiyaç ve lisans burslarına daha fazla çocuğun ulaşmasını sağlayan değerli bağışçıları Özlem Otur'a teşekkür etti.

Ayrıca, burslara katkıda bulunmak isteyen herkes, basmanvakfi.org web sitesi üzerinden bağış yapabilir ve sevdiklerinin ismini ihtiyaçlı çocukların mutluluğuyla yaşatabilirler. Vakıf, "HEPİMİZ PAYLAŞTIKÇA GÜÇLÜYÜZ!" mesajıyla bu önemli amaç için toplumsal dayanışmaya çağrı yapıyor.