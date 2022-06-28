Mevhibe Mustafa Başman Vakfı'ndan anlamlı bağış!

Ülkemizde kanser hastalığının tedavisinde önemli rolü olan Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, 2021 yılında Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından yapılan 240 bin TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışlardan elde edilen gelirlerle, şu ana kadar 176 kanser hastasının tedavisi desteklendi.

Haziran 2022’de yenilenen 709 bin TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışıyla kanser hastalarının tedavisine destek olunmaya devam edilecek.

Mevhibe Mustafa Başman Vakfı'ndan yapılan açıklamada “Kanser Hastaları Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'e işbirliği için teşekkür eder, derneğe çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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28/06/2022 19:30