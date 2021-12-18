Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC'de anıldı

Mevlana Celaleddin Rumî,vuslatının 748. Yılında KKTC’nin birçok bölgesinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Çalışmaları Merkezi işbirliğinde tertip edilen etkinliklerle anıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, 10-17 Aralık 2021 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Çalışmaları Merkezinin de destekleriylegerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf müziğinden örnekler ve sema törenleri yer aldı.

Mevlana’nın sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının tasavvuf müziği ve sema gösterileriyle yankı bulduğu etkinlikler; 17 Aralık 2021 Cuma günüakşamı halkın yoğun ilgisi ile Lefkoşa Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilenkapanış programı ile son buldu.

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18/12/2021 12:40