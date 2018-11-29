Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı 3-14 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacağını belirterek, can ve mal kaybı olmaması için bu tarihler arasında girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı.



Buna göre; atış yapılacak tarihlerde 07.00-21.00 saatleri arasında Batı’da Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, Doğu’da Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı, Güney’de Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Sogan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve Kuzey’de Kalkanlı 700 metre doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi istendi.



Adı geçen bölgelerin, belirtilen gün ve saatlerde tehlikeli yasak bölge ilan edildiği ifade edilen açıklamada, atışı müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden bölge muhtarlarına, yöre halkına, komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği kaydedildi.



