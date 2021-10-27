Mevlevi Bölgesinde Havan Atışı Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 1-12 Kasım tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bölgeler şöyle belirtildi:

“a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu;

b. Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı;

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- soğan T . 500 m. Doğusu hattının kuzeyi.

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700m. Doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

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27/10/2021 11:06