Mevlevi ve Dilekkaya’da ani ölüm!  

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08/02/2024

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Mevlevi ve Dilekkaya’da ani ölüm!  

Mevlevi’de  dün saat 13:00 sıralarında 64  yaşındaki Ali Küçük ve Dilekkaya’da dün saat 16:00 sıralarında 47 yaşındaki Mikail Yördem aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

 Mevlevi’de  dün saat 13:00 sıralarında,  64  yaşındaki Ali Küçük kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  Küçük'e cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Küçük'ün ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. 

Ayrıca, Dilekkaya’da dün saat 16:00 sıralarında 47 yaşındaki Mikail Yördem kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yördem'in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Her iki ölüm olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

08/02/2024 16:45
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TAGS: haber, kıbrıs
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