Mevlevi’de 21-25 Kasım’da havan atışları yapılacak

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17/11/2022

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Mevlevi’de 21-25 Kasım’da havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde 21-25 Kasım’da havan atışı yapılacağı uyarısında bulundu.

Kaymakamlığın duyurusunda söz konusu tarihlerde 07:00 ile 21:00 saatleri arasında aşağıda hudutları belirtilen bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Batıda, Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda Turukçu T-Gürken Burnu hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu- Soğan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde de Kalkanlı 700 metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

Atışlara müteakip bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemi yapılacağından komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılmadan bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu. 

17/11/2022 11:25
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TAGS: Mevlevi, havan atışı
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