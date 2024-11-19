Mevlevi’de 25-29 Kasım'da havan atışı yapılacak
19/11/2024
Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde 25-29 Kasım’da havan atışı eğitimi yapılacağını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, atışların 07.30-21.00 arasında yapılacağı belirtildi ve aşğıda belirtilen bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu.
Girilmemesi gereken bölgeler:
a.Batıda: Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu.
b.Doğuda: Tutukçu T.- Gürkan Burnu hattının batısı.
c.Güneyde: Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu- Soğan Tepesi 500 m doğusu hattının kuzeyi
d.Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. Doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyi19/11/2024 15:39