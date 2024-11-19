Mevlevi’de 25-29 Kasım'da havan atışı yapılacak

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19/11/2024

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Mevlevi’de 25-29 Kasım'da havan atışı yapılacak

 Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde 25-29 Kasım’da havan atışı eğitimi yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, atışların 07.30-21.00 arasında yapılacağı belirtildi ve aşğıda belirtilen bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Girilmemesi gereken bölgeler:

a.Batıda: Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu.

b.Doğuda: Tutukçu T.- Gürkan Burnu hattının batısı.

c.Güneyde: Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu- Soğan Tepesi 500 m doğusu hattının kuzeyi

d.Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. Doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyi

19/11/2024 15:39
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TAGS: havan atışı, Mevlevi, kktc
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