Mevlevi'de 3-7 Ocak tarihleri arasında topçu atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 3-7 Ocak tarihleri Mevlevi ağır silah atış alanında topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde 14.00-l6.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelerin tehlikeli ve yasak bölge ilan edilip serbest duyurusu yapılınca kadar bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Bölgeler şöyle:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. Doğusu Karapaşa hattı doğusu; Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevki Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda –Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi; Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

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03/01/2022 14:17