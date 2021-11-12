Mevlevi'de havan atışı yapılacak

Mevlevi ve civarına 16-26 Kasım tarihlerinde 8.30-18.00 saatleri arasında girilmemesi uyarısı yapıldı

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12/11/2021

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Mevlevi'de havan atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, havan atışları yapılacağından Mevlevi ve civarına 16-26 Kasım tarihlerinde 8.30-18.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından girilmemesi uyarısı yaptı.

Açıklamada, batıda Yuvacık köyü 500m Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m doğusundan geçen hattın doğusu; doğuda Tutukçu T-Gürkan Burnu hattının batısı; güneyde Yuvacık köyü 500 m Güneydoğusu-Soğan T 500m. Doğusu hattının kuzeyi; kuzeyde Kalkanlı 700 m doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi uyarısında bulunuldu.

12/11/2021 09:55
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TAGS: MEVLEVİ, HAVAN ATIŞI
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