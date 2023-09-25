İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili yarın gece idrak edilecek. Mevlid Kandili dolayısıyla Çarşamba günü resmi tatil olacak.

Mevlid Kandili dolayısıyla yarın saat 19.15’te Hala Sultan Camii'nde Mevlid Kandili Özel programı yer alacak.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“26 Eylül Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Kur’an-ı Kerim’de ahlakı övülen, Allah’ın insanlara rahmet elçisi olarak gönderdiği, Peygamberlik zincirinin son halkası, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandilidir.

Mevlid Kandilini kutlarken, Hz. Peygamberi örnek almak, O’nun insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı daveti günlük hayatımıza yansıtmak ve güzel ahlakını bilinçli bir hayat tarzı olarak davranışlarımızın merkezine koymamız gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bizlere örnek olarak sunulan hayatında; Hz. Peygamberin Allah’ın emirlerine, ailesine, dostlarına ve çevresine vefa örnekleri ile dolu olduğunu görmekteyiz. Peygamber efendimizin hayatında tüm peygamberlere ayrı ayrı vefa duyması, kendisinden sonra yaşayacak olan ümmeti için vefa göstermesi gibi nice vefa örneklerine tanık olmaktayız”

- “Hilye-i Şerîf eserleri sergisi ve konferansı düzenlenecek”

Ünsal mesajında bu yıl Mevlid-i Nebi haftası kapsamında yarın saat 14.00’te Hala Sultan Camii konferans salonunda Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerîf eserleri sergisi ve konferansı düzenleneceğini belirtti.

Sergide Anavatan Türkiye’den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı Hilye-i Şerif eserlerinin sergileneceğini belirten Ünsal, serginin hemen ardından Hilye-i Şerif konulu konferans düzenleneceğini kaydetti.

Bu çerçevede, Salı akşam 19:15’te yine Hala Sultan Camii'nde Mevlid Kandili Özel programı düzenleneceğini belirten Ünsal, tüm halkı programlara davet etti.

Ünsal, “ Milletimizin ve İslam Aleminin Mevlid Kandilini tebrik eder, sağlık ve afiyetimizin devamına, manevi dünyamızın aydınlanmasına, ailemizin mutluluğuna, gönül coğrafyamızın birlik ve dirliğine ve bütün insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.